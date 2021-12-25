حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، من أن عاصفة شمسية قد تسبب اضطراباً قبل رأس السنة. ونقل موقع «إكسبرس» عن تاميثا سكوف، عالمة فيزياء الطقس أن الشمس قد تطلق «موجات ضخمة من الطاقة» في وقت متأخر الخميس، التي قد تتسبب باضطرابات في بعض الموجات الراديوية.وأشارت سكوف إلى أن هذه العاصفة قد تتسبب في بعض الأنظمة التي تعتمد الموجات الراديوية، بما في ذلك «أنظمة تحديد الموقع الجغرافي».وتحدث العواصف الشمسية نتيجة لإطلاق «موجات ضخمة من البلازما التي تنطلق من الشمس، وهي تحتوي على أطنان من الجسيمات الشمسية سريعة الحركة التي ترتبط بمجال مغناطيسي».