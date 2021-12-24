حذر خبراء من أن سباق التسلح القائم بين القوى الدولية، بهدف صناعة «روبوتات قاتلة»، يمكن أن يقضي على البشرية إذا ترك دون رادع. ويأتي تحذير الخبراء -بحسب سكاي نيوز- بعد فشل مؤتمر للأمم المتحدة في الاتفاق على حظر الأسلحة الفتاكة، التي تطورها دول عدة، أبرزها الصين وروسيا والولايات المتحدة.وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية: إن القوى الدولية تستثمر المليارات لتصنيع «أسلحة ذكية متقدمة يمكنها استهداف أهدافها وضربها دون تدخل بشري».ويقول الخبراء إن هذه الأسلحة «تتقدم بسرعة كبيرة»، مبرزين أن الدول والحكومات «لم تقيّم بعد المخاطر بشكل صحيح». وأوضحوا أن هذه الآلات سيكون بمقدورها اتخاذ قرارات بشكل فردي، كما أنها ستكون «عرضة للأخطاء» كما حدث في التسلح النووي.