أظهر تقرير صادر في يونيو الماضي لخبير الأوبئة في جامعة يونيفيرستي كوليدج لندن مايكل مارموت، انخفاض متوسط العمر البشري المتوقع بمقدار 0.9 عام في جميع أنحاء إنجلترا في عام 2020، وذكر التقرير وفقاً لـ«بلومبيرغ» أنه تم فقد 28 مليون سنة من أعمار البشر في عام 2020 في 31 دولة شملتها الدراسة.وقال محللون في البنك الملكي الكندي إن وباء كورونا يخفض متوسط عمر البشر المتوقع في المملكة المتحدة بنحو تسعة أشهر، ما يساعد على عكس اتجاهات العمر الطويل.وكتب الخبراء «تراجع الحالة الصحية بسبب طول أمد الوباء وتأثيراته مثل تأخر التشخيص والعلاج والتباطؤ الاقتصادي».