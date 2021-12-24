على أنه أحد أكثر الأعوام في التاريخ تسارعت فيه وتيرة الأبحاث العلمية والدراسات لإنقاذ البشرية من وباء كورونا؛ إلا أن عام 2021 الذي شارف على نهايته شهد نقلة نوعية على مستوى الاكتشافات الطبيبة، من شأنها أن تساهم في علاج عدد من الأمراض والوقاية منها، بحسب موقع «بوبسكي» تم ترخيص نوعين من لقاحات فايروس كورونا هذا العام، وهما «فايزر» و«موديرنا».وابتكر الباحثون في شركة التكنولوجيا الحيوية Regeneron الآن أجساما مضادة وحيدة النسيلة لاستهداف مرض «إيبولا».واكتشف العلماء في 2021 غرسة BEAR مصنوعة من الكولاجين البقري، ويتم تثبيتها في مكانها بين طرفي الرباط الصليبي الأمامي الممزق لربطهما معا، ويمتص جسم المريض الجهاز في غضون بضعة أشهر، وفي ذلك الوقت تنمو مكانه أنسجة جديدة وصحية.وابتكر ماسح ضوئي جديد Naeotom Alpha يستخدم في الأشعة بدقة.واخترع الأطباء منتج «سيمغلي» عبارة عن أنسولين بديل حيوي قابل للتبديل، وهو الأول من نوعه وأقل تكلفة.وتمكن الأطباء من إجازة لقاح ضد الملاريا صنف أنه أحد أفضل الطرق للوقاية من المرض الفتاك.