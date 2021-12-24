كشفت دراسة جديدة أعدها باحثو جامعة برمنغهام البريطانية، أنّ المرضى الذين لهم تاريخ طبي مع أمراض اللثة، يكونون أكثر عُرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب، واعتلال الصحة العقلية.واستخدم الباحثون في الدراسة الأولى من نوعها، بيانات نحو 64 ألف مريض، متوسط أعمارهم 44 عاما، ولديهم تاريخ طبي مع أمراض اللثة.وكشفت الدراسة التي نُشرت، أخيراً، في مجلة «BMJ Open» أنّ المرضى الذين لديهم تاريخ طبي مع أمراض اللثة، كانوا أكثر عرضة للتشخيص بواحد من هذه الأمراض على مدار 3 سنوات في المتوسط، مقارنة بالمجموعة غير المصابة بأمراض اللثة.