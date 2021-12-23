نظم المقاتل الأمريكي، تايرون وودلي، البطل السابق لـ«UFC» للفنون القتالية المختلطة، مسابقة بعد سقوطه بالضربة القاضية أمام مواطنه الدون جيك بول، في نزال جمعهما بقواعد الملاكمة.

ووفى تايرون وودلي بوعده دفع جائزة مالية قدرها 5 آلاف دولار لصاحب أطرف فيديو حول سقوط المقاتل بالضربة القاضية أمام الممثل والمدون جيك بول، في النزال الذي جمعهما الأحد الماضي، في مدينة تامبا، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفاز مستخدم تطبيق «إنستغرام»، كريس إيشلي، بالجائزة مقابل فيديو نشره عبر صفحته، يظهر فيه المقاتل وهو يتهاوى بعد سقوطه بالضربة القاضية القوية، في حفرة تحت الأرض ويهبط على سرير بجوار المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور النائم.

وتعرض تايرون وودلي (39 عاما) للهزيمة الثانية أمام جيك بول، بعد الجولة الأولى في النزال الذي جمعهما 29 أغسطس الماضي، على حلبة «Rocket Mortgage FieldHouse» في مدينة كليفلاند، بولاية أوهايو الأمريكية، ولكن بالنقاط بنتيجة (77-75، 75-77، 78-74).