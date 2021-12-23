أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من السبت 25 ديسمبر الجاري؛ وفقاً لـ «سكاي نيوز».

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

هذا وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، كلما أمكن، إضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

كما يتطلب من مواطني الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الإمارات.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات.

كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.