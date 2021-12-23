نفى استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور نبيل بن محمد إعجاز براشا، مزاعم رسالة «واتساب» منتشرة، مفادها أن تحصينات كورونا بما فيها الجرعة المنشطة تؤدي إلى حدوث ضعف في الخصوبة بجانب الإصابة بالعقم.

وقال لـ«عكاظ» إن هذه الرسالة تعتبر من ضمن رسائل الشائعات التي تداولها مجتمعات العالم عند توصل العلماء إلى تطعيمات كورونا، وذلك بهدف زرع المخاوف في نفوس أفراد المجتمع وإثارة البلبلة، وبالطبع كل ما جاء في تلك الرسائل كلام لا أساس علميا وصحيا له جملة وتفصيلًا.

وتابع «براشا» أن جميع المكونات المستخدمة في اللقاحات تخضع لاختبارات مشددة وتجارب سريرية محكمة، للتأكد من أن كل ما فيها آمن للبشر، لافتا إلى أن عملية تصنيع اللقاحات تخضع للإشراف المستمر لضمان تمتع كل عنصر في اللقاح بأعلى مستويات من الجودة، كما أن الدراسات والأبحاث التي أجريت على مستوى دول العالم أكدت أن لقاحات «كوفيد-19» لا تؤثر على الخصوبة ولا تسبب العقم، كما أن جميع التطعيمات تعتبر آمنة لجميع النساء الحوامل أو المرضعات أو يفكرن في الحمل.

وخلص «براشا» إلى القول، إن الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء وجمعية طب الأم والجنين وغيرهما سبق أن أصدرت بيانا مشتركا يشجع بشدة الحوامل على التطعيم، وكذلك أولئك اللاتي كن حوامل أخيرا أو يخططن لأن يصبحن كذلك، وجميع هذه الجهات العلمية أكدت أن لقاحات «كوفيد-19» ليس لها تأثير على الخصوبة أيضا، إذ تمت دراسة معدلات الخصوبة وأيضا معدلات الحمل، ولم يجدوا أي مشكلات متعلقة بالمضاعفات أو النتائج السلبية للحمل واللقاح، وبالتالي فإن جميع اللقاحات آمنة ولا تسبب العقم أو تضعف الخصوبة.