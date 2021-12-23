قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بالسجن 7 سنوات لرجل قتل شقيقه بثلاث طعنات، بعد فترة وجيزة من خروجه من السجن، حيث قضى 5 سنوات بعد إدانته بقتل شقيقته.

وبحسب موقع «اليوم السابع» فإن رجلا بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية قتل شقيقه من الأب، حيث طعنه ثلاث طعنات في القلب والبطن بهدف إزهاق روحه إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية، وذلك بعد خروجه بفترة وجيزة من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لإدانته بقتل شقيقته عام 2016.

وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى 10 يونيو 2021 حيث اتهمت النيابة العامة الجاني البالغ 29 سنة بقتل أخيه من الأب، البالغ 26 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لافتا إلى أن الحكم في هذه القضية صدر اليوم.