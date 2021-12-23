يستأنف الفنان رابح صقر في غضون الأيام القادمة نشاطه الفني، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي أعلن إجراءها في القلب، وطمأنة محبيه بتحسن وضعه الصحي وعودته لممارسة حياته بشكل شبه طبيعي، حيث يواصل وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق ألبوم غنائي جديد مع بداية العام 2022، بعدما وصل في تحضيره إلى المراحل النهائية، وهو عبارة عن 12 أغنية جديدة، تعاون فيها مجموعة من الشعراء والملحنين البارزين. ونصح الأطباء رابح صقر بالابتعاد عن الإجهاد والضغوطات، الأمر الذي دفع به للاعتذار عن الحفلات الغنائية والجلسات، إذ يعد إلى جانب الفنان عبدالمجيد عبدالله أبرز الغائبين عن حفلة ليلة بداية السنة الميلادية التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك لظروفهما الصحية التي حالت بينهما وبين المشاركة في أضخم حدث فني في الوطن العربي تقدمه الهيئة بعنوان Riyadh Trio Night، يضم 13 فناناً عربياً يتقدمهم فنان العرب محمد عبده وأخطبوط العود عبادي الجوهر، إلى جانب كل من عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، نبيل شعيل، أصالة، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسماء لمنور، ماجد المهندس وأنغام.