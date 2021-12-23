يتنافس أكثر من 400 متسابق على جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه في دورتها الخامسة. وتشهد عروس البحر الأحمر مساء الأحد القادم 26 ديسمبر احتفال إعلان نتائج المسابقة في نسختها الخامسة وموضوعها «المرأة السعودية». وتسابق المنتمون للوسط التشكيلي للمشاركة في إثرء المشهد الوطني، والعمل على تقديم أعمال فنية تعبر عن مكانة المرأة السعودية. وقررت اللجنة المنظمة اختيار 40 عملاً تشارك في معرض مصاحب لحفل إعلان الفائزين بالمسابقة.وتعد جائزة ضياء عزيز للبورتريه الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وأبرز مسابقة تشكيلية تقام كل عام في مدينة جدة، تنظمها وتشرف عليها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، فيما يتبوأ ضياء عزيز مكانةً مرموقة على مستوى الرواد الأوائل للحركة التشكيلية السعودية، ومن أهم الفنانين الذين لهم بصمة فنية مضيئة في الداخل والخارج، وله العديد من الأعمال الفنية والمجسمات داخل وخارج المملكة، وأبرز أعماله المعلم الإسلامي والحضاري «بوابة العاصمة المقدسة». وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة محمد آل صبيح، أن المسابقة خلال الأعوام الماضية عملت على ترسيخ القيم من خلال الفن، وأسهمت في النهوض بالحركة التشكيلية ودعم المواهب المبدعة، مؤكداً أن الجائزة كرمت شخصيّات عدة لإثرائها المشهد الثقافي والفني.