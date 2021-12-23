وصل سلطان كوسين، أطول رجل في العالم، إلى روسيا من أجل البحث عن فتاة أحلامه، ووفقاً لوكالة سبوتنيك، قال العريس البالغ من العمر 38 عاماً وطوله 251 سنتمتراً، إن نموه بدأ يتجاوز الحدود الطبيعية في سن المراهقة، وحاول الأطباء إيقاف ذلك وأجروا له عملية جراحية خطيرة وهو في سن الخامسة عشرة، ولكنها ساعدت جزئياً فقط.وانفصل كوسين أخيراً عن امرأة طولها 175 سم، ويبحث عن عروس روسية طولها على الأقل متران، «يجب أن تكون طويلة قليلاً».