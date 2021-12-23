أعراض الجهاز الهضميارتفاع مستويات الكالسيوم في الدممضاعفات الكلىالغثيان والقيء والإمساكرغم أهمية وجود الكميات المطلوبة من فيتامين (د) في الجسم إلا أن زيادته يمكن أن تكون ضارة بالصحة، فبينما يؤدي عدم وجود الكميات الكافية في الجسم إلى ضعف الجسم وهشاشة العظام والآثار الضارة الأخرى، والحاجة الماسة لتعويض النقص والقصور فيه بالمكملات، وعلى الرغم من الدور المحوري له في تعزيز صحة الجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية عديدة. في ما يلي أهم الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين د، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:الحالةالعقلية المتغيرة