لأول مرة ومنذ طرحه قبل عام، تصافح النجمة الإماراتية أحلام جمهورها السعودي بألبومها الشهير «فدوة عيونك»، عندما تلتقيهم اليوم في حفلة غنائية ضمن حفلات موسم الرياض 2، وأنهت بروفاتها النهائية على الحفل برفقة الفرقة الموسيقية والملحن «سهم»، الذي لحن لها عملها الأشهر «حزين من الشتاء» للراحل مساعد الرشيدي، والذي بلغ عدد مشاهداته في قناة الفنانة على «يوتيوب» 47 مليون مشاهدة خلال أقل من 10 أشهر.وشاركت أحلام صورة لها من بروفات الحفلة التي ستقام على مسرح أبو بكر سالم، ونفدت تذاكرها بالكامل بحسب الجهة المختصة بحجز التذاكر، والتي غردت عبر حسابها على «تويتر» «بحماسكم وتفاعلكم تذاكر حفل فنانة العرب أحلام نفدت sold out».وتفاعلت أحلام في تغريدة عبر حسابها «محبتكم واصلتني فشكراً من القلب الحمد لله صحيت على الأخبار الطيبة وما كان عندي أدنى شك في محبتكم، شكرا معالي تركي آل الشيخ على كل مجهود تبذله من أجل الفرحة للجميع، أخطبوط الترفيه لا يقبل بالقليل وقتك ومجهودك وصحتك تبذلها من أجل بلدك وشعب سلمان العظيم وولي عهده الفكر المنير». ونشرت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وكانت أحلام قد أحيت حفلا غنائيا يوم 3 ديسمبر الجاري بمتحف اللوفر في أبو ظبي، احتفالا بالعام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.ألبوم «فدوة عيونك» الذي سيكون محور الحفلة، ضم أغنية أشهرها «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاة، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك، ولا بارك الله في الغياب».