أعلنت الصين فرض إغلاق احترازي لمواجهة تفشي فايروس كورونا على مدينة تضم 13 مليون شخص.

وتسابق شركات الأدوية الزمن لتحديد مدى فاعلية لقاحاتها الحالية في التصدي للمتحور «أوميكرون» الجديد، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصنيع لقاح جديد في أقرب وقت.

وظهرت موجة من الإغلاقات حول العالم نتيجة تفشي متحور كورونا «أوميكرون» ما تسبب في إيقاف عروض واحتفالات بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية. وجرى إيقاف عروض العطلات وإلغاء احتفالات ليلة رأس السنة في باريس، وريو دي جانيرو، ولوس أنجلوس.

كما جرى إيقاف عروض برودواي بما في ذلك «هاميلتون» و«علاء الدين» خلال أسبوع عيد الميلاد.

يأتي هذا إضافة إلى إيقاف عروض العطلات Saturday Night Live والبث دون جمهور في الاستوديو وإلغاء الأداء الموسيقي لـCharli XCX.

كما نقلت NBC حفل ليلة رأس السنة المتلفزة في نيويورك إلى ميامي، حيث بروتوكولات التباعد أكثر مرونة.

من جانبه، قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إنه سيعلن قبل عيد الميلاد ما إذا كان سيسمح للجمهور الملقح بالكامل بالتجمع في الهواء الطلق في تايمز سكوير ليلة رأس السنة.