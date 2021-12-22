كشفت شركة ناشئة مقرها ستوكهولم، عن طريقة جديدة لحمل جواز سفر لقاح «كوفيد»، في شريحة ميكروية مزروعة تحت جلدك.

ويمكن قراءة الغرسة بواسطة أي جهاز باستخدام بروتوكول الاتصال قريب المدى (NFC) - التكنولوجيا المستخدمة للمدفوعات غير التلامسية وأنظمة الدخول دون مفتاح.

وفي مقطع فيديو شاركته الشركة، يحمل هانس سجوبلاد، كبير مسؤولي التوزيع، الشريحة في ذراعه ويلوح بهاتف ذكي فوقها لإظهار حالة التطعيم الخاصة به.

وقال في بيان: «الغرسات هي تقنية متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في العديد من الأشياء المختلفة، وفي الوقت الحالي من الملائم جدا أن يكون لديك جواز سفر «كوفيد» متاحا دائما».

وقال سجوبلاد: «في حالة نفاد بطارية هاتفك، يمكنك الوصول إليه دائما. لذا، بالطبع، هكذا نستخدم هذه التكنولوجيا اليوم، وسنستخدمها في العام المقبل لشيء آخر».

وتقع الرقاقة تحت الجلد مباشرة، إما في الذراع أو بين الإبهام والسبابة. ووفقا لسجوبلاد، فإن الإجراء «قابل للعكس تماما» ولا يتطلب تطبيقا خاصا للهاتف.

وتُزرع الشريحة بحقنة بسيطة وبنقرة واحدة، وعندما تُنشّط بواسطة قارئ على بعد بضع بوصات، تتدفق كمية صغيرة من البيانات بين الجهازين عبر الموجات الكهرومغناطيسية.

وعلى الرغم من أن جوازات السفر ذات الرقائق الدقيقة ليست جاهزة للتسويق بعد، فمن الآمن افتراض أن هذه هي الطريقة التي سيتم زرعها بها.