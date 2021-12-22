اكتشفت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) والوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية (NCCU) سحابة تخزين فيها 225 مليون كلمة مرور مسروقة من مستخدمي الإنترنت، من مختلف المواقع، سواء حسابات مصرفية أو اجتماعية أو غيرها من الحسابات، وسلمتها إلى خدمة مجانية لتتبع البيانات المسروقة أو المسربة.

وتمت سرقة كلمات المرور المكتشفة من خلال وسيلة تعتمد على اختبار الهاكرز قوائم كبيرة من مجموعات أسماء المستخدمين وكلمات المرور المسربة والشائعة الاستخدام مقابل حسابات مختلفة على الإنترنت، وتم استخدام هذه التقنية لخرق 50000 حساب مصرفي عبر الإنترنت منذ عام 2017، ويحذر منها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتنجح عادة لأن العديد من الأشخاص يستخدمون كلمة المرور نفسها لحماية حسابات متعددة، وإذا تم اختراق أي من هذه الحسابات المحمية بكلمة مرور مشتركة، فإن حسابات الشخص الأخرى تصبح عرضة للسرقة.