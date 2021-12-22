حين أنشد علي بن الجهم «أنت كالكلب في حفاظـك للـود» قبل قرون عدة، لم تكن مخيلته أن قصيدته التي أثارت عليه حنق الغاضبين من الوصف، ستتحول إلى واقعة على الأرض في إحدى مقاطعات الهند، بعدما تجرد شخص ما من إنسانيته وألقى بطفلة حديثة الولادة في غابة وحقل زراعي بارد ثم توارى عن الأنظار. لم تكن كلبة وجراؤها بعيدون من الحقل الغارق في الظلام وصقيع الشتاء، طبقا لصحيفة «ديلي ستار البريطانية»، التي نقلت عن مصادر محلية، أن الكلبة ومعها جراؤها أخذوا مهمة إنقاذ الرضيعة المهجورة التي ظلت ترقد عارية بحبلها السري قبل أن تحيطها دف الكلبة الوفية طوال الليل.

وفي حديث عن هذه الواقعة، قال أحد السكان المحليين: «ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هي التي أبقت هذه المولودة على قيد الحياة.. عادة تنخفض درجة الحرارة في الليل، هذا هو شهر ديسمبر.. يجب أن أقول إن ذلك من حسن حظها».