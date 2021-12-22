حدد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام منتصف شهر يناير القادم موعداً متوقعاً لبدء البرنامج الإقليمي للاستمطار الصناعي في مدينة الرياض.

وأوضح خلال لقائه في برنامج «نشرة الرابعة» على قناة «العربية»، أنه حسب الدراسات المناخية التي تتوقع وجود السحب القابلة للاستمطار في هذا التوقيت، وأنه يتم العمل في الوقت الحالي على توفير خدمات لوجستية متكاملة في بعض المطارات، لضمان تنفيذ عملية الاستمطار الصناعي في هذه المناطق، وذكر أن البرنامج يسعى لزيادة الهاطل المطري في بعض المناطق من 5 – 20%.