قد يبدو ارتداء الجوارب لفترات طويلة وأثناء النوم في الشتاء أمراً مفيداً، لكنه وبحسب موقع «ميديكال نيوز توداي» الأمريكي له أضرار متعددة على صحة القدمين، فبرغم فوائده في حماية الأطراف من الرطوبة، إلا أن ارتداءه لفترة طويلة يؤثر على تدفق الدم عبر الأوعية الدموية في القدمين، إضافة إلى التسبب في ظهور رائحة كريهة للقدمين في بعض الأحيان، ويؤدي إلى تحفيز الغدد العرقية الموجودة بالقدمين على إفراز المزيد من العرق، وقد ينتج عن ذلك تكاثر الفطريات التي تسبب مشاكل الرائحة الكريهة للقدمين، وعندما تكون الجوارب ضيقة بصورة كبيرة يتراجع تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القدمين وينتج عن ذلك بعض الأعراض منها التنميل والتورم وربما تصبح سببا في الإصابة بالدوالي وفق «سبوتنك».