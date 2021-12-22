عرضت صحيفة «ذا صن» البريطانية قائمة بأغرب القوانين في العالم، بينها حظر القانون البريطاني الموت داخل البرلمان، ذلك لأن من يموت داخل قاعات البرلمان في بريطانيا يستحق إقامة جنازة رسمية، وهو أمر مكلف.ومنع دخول المرحاض ليلاً وأنت في سويسرا بعد العاشرة مساء لأن صوت تشغيل سيفون المرحاض بعد العاشرة مساء نوع من التلوث السمعي، ويحظر القانون اليوناني ارتداء الكعب العالي عند التجول بين المعالم الأثرية في أثينا مثل الأكروبوليس أو البارثينون، بينما يحظر القانون الإسباني القيادة بأحذية خفيفة لا تحتوي على شريط حول الجزء الخلفي من الكاحل، كما أنه من غير القانوني القيادة بقدمين حافيتين.ويعاقب القانون في ألمانيا على نفاد الوقود من خزان السيارة حال القيادة عبر الطرق السريعة، بسجنك وتغريمك للتوقف عبر الطريق، ومن غير القانوني إطعام الحمام في ميدان سان ماركو في مدينة فينيسيا الإيطالية، ويحظر القانون الألماني أن تزيد سرعة التزلج على الجليد في فرانكفورت، ومن غير القانوني الجلوس على السلالم الإسبانية الشهيرة في المدينة، كما يُحظر في بربادوس ارتداء الملابس ذات الألوان المموهة، ويمكن اعتبارك منتحلا صفة ضابط شرطة. أما سنغافورة أصدرت قانونا بحظر تناول العلكة للحفاظ على أعلى معايير النظافة في البلاد، لذلك يُسمح للمصطافين بإحضار عبوتين كحد أقصى.