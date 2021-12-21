تصادفك بين الحين والآخر مجموعة من عبارات المنع والتحذير من ممارسات هي ببساطة من حقوقك العامة التي يصادرها عليك البعض دون وجه حق، نصت عليها اللوائح والأنظمة العامة، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزاري عام 1443، ومن أشهر الحقوق التي يكفلها لك النظام ويعاقب على مخالفتها بعقوبات جزائية، إغلاق المواقف أو وضع لوحات «ممنوع الوقوف لغير الزبائن»، إذ تعد هذه الممارسة مخالفة تستوجب غرامة مالية وإزالة المخالفة بعد ضبطها، ومن الحقوق التي يكفلها لك النظام توفر الخدمات الأساسية في محطات الوقود، ونظافة دورات المياه، ووجود خدمة أجهزة مجانية (لتعبئة الهواء) في كل محطة، وعدم الالتزام بذلك مخالفة موجبة للعقوبات وفق اللائحة، ومن بين الحقوق توفير مركز ضيافة أطفال بالمجمعات والمراكز التجارية المغلقة، وتخصيص غرفة للرضاعة الطبيعية بمساحة لا تقل عن (22.7) في المجمعات والمراكز التجارية. كما لا يحق لأصحاب المحلات التجارية الامتناع عن البيع، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، أو زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، وعدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.كما لا يحق لأصحاب المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقیقا معانا وفق النظام، عدم توفير الخبز المفرود والصامولي، إذ يعاقب النظام عليها وفق تلك اللوائح.