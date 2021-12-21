يعود تاريخ الجيوب الصغيرة في الجينز إلى عام 1890، عندما تمت خياطتها في بنطلون من ماركة ليفيز، وصُممت في الأصل لحمل ساعات الجيب، في براءة اختراع لجي دبليو ديفيس من أجل «تحسين فتحات الجيب المثبتة» عام 1873، وتم استخدامها لأول مرة عام 1890 مع سراويل الجينز Lot 501، وأصبحت نموذجاً له، ولم يتم تزويد سروال البدلة الرسمية بهذا الجيب الصغير، لأنه كان يتم الاحتفاظ بساعة الجيب في سترة الملابس الرسمية، وصُممت سترات البدلات بحيث تحتوي بالفعل على جيب مخصص لساعات الجيب، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى جيب على السروال. ويُطلق على السراويل ذات الجيوب الصغيرة اسم «السراويل ذات الجيوب الخمسة»، حيث يوجد الجيب الخامس على الجانب الخلفي الأيسر، تمت إضافته عام 1901، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.