قرر الفنان محمد نجاتي اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد الفنان محمود المهدي، بسبب ذكر اسمه في أغنية «مهدي حارقكوا» التي صدرت منذ أيام.وفي تصريحاته لموقع في الفن، أبدى دهشته في استمرار الهجوم عليه من قبل الفنان المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، وقرر مقاضاته بتهمة التشهير والابتزاز والتهديد بالضرب في أغنيته الجديدة بعيدا عن نقابة المهن التمثيلية أو نقابة المهن الموسيقية نظرا لأنه عضو بها، والتي جاءت كلماتها «فين اللي كان عاملي فيها الجولدبيرج، فين عمال يقول لك أنا والحديد، يبقى أنا فين شبه نجاتي، لسه شايفه مدغدغينو اتنين، وهيقعد في البيت شهرين».ولفت الفنان محمد نجاتي إلى أن مشكلته الأساسية مع الفنانة منة عرفة في وقت تصوير المسلسل انتهت حينها وأن زوجها ليس طرفا!