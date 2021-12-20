كشف لـ«عكاظ» طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن العوامل الخاصة بنمط الحياة تعتبر من أكثر العوامل التي تساعد على ظهور هشاشة العظام، ومن أهمها نقص الكالسيوم بسبب عدم تناول كميات كافية من الحليب ومشتقاته، والتدخين الذي يمكنه أن يؤثر بشكل مباشر على إعادة ترتيب العظم، والإفراط في الشاي والقهوة، وازدياد تناول البروتينات (اللحوم) والفوسفور، والوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، وعدم التعرض للشمس، وعدم ممارسة الرياضة وانعدام الحركة لفترة طويلة.

وأضاف أن دراسات عديدة تبين أن الأشخاص الذين يعتمدون في طعامهم على الوجبات السريعة ويتناولون كميات قليلة من الحديد ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام في مرحلة الشيخوخة، ونتيجة لما طرأ على المجتمعات العربية من التغير المفاجئ في سلوك ونمط الحياة لدى الناس، إضافة إلى التغير الملحوظ في نوعية الغذاء والتي أصبحت إلى حد كبير مشابهة لما هي عليه في الدول الغربية من انتشار للمأكولات السريعة والمشروبات الغازية والحلويات والشوكولاته، فمن المتوقع أن تزداد نسبة الإصابة بهشاشة العظام لدى هذه المجتمعات بصورة مفاجئة وكبيرة.

ولفت إلى أن بعض الدراسات تعتبر المشروبات الغازية بأنها مدمرة للصحة لاحتوائها على السكر الأبيض والمحليات الصناعية الكيميائية والمواد الحافظة وثاني أكسيد الكربون. وتساعد هذه المشروبات على ازدياد فقدان الكالسيوم من العظام، وبالتالي على هشاشة أو لين العظام، ونظرا لاحتواء هذه المشروبات على نسبة عالية من الفوسفور فإنها تؤثر سلبا على التوازن المطلوب بين الفوسفور وبين الكالسيوم وتعوق امتصاصه وتزيد من طرحه في البول.

وتابع الدكتور حسين أن باحثين من عدة جامعات أمريكية، توصلوا بعد تدقيق عدة دراسات، كانت قد أجريت على ألوف من النساء، أن تناول القهوة باستمرار يعتبر من العوامل التي تساعد على حدوث هشاشة العظام بسبب النقص المستمر في كثافة العظام، الذي يساعد على زيادة تحرير الكالسيوم من العظم، كما أنه يساعد على فقدان القشر العظمي من عظم الفخذ خاصة عند النساء اللاتي يأخذن الكالسيوم أقل من 800 ملغم في اليوم، كما لوحظ ازدياد خطر كسور عظام عنق الفخذ في المصابين بالهشاشة وخصوصا عند النساء متوسطات الأعمار، كما أن تناول أغذية غنية بالبروتين يؤدي إلى زيادة الوارد الحمضي والذي قد يساهم في انحلال العظم في محاولة للتخفيف من الحمض الزائد، حيث لا يستطيع الجسم تحمل التغيرات في مستوى الحامض في الدم فيستنفد الكالسيوم من العظام، وكلما كثر تناول البروتين في الطعام، ازدادت الحاجة إلى الكالسيوم.

وقدم الدكتور حسين بعض النصائح للحيلولة دون الإصابة بهشاشة العظام، كما يلي: تجنب الأطعمة التي تقوم بتسريع معدل فقدان الكالسيوم من العظام مثل السكر واللحم والمشروبات الغازية والقهوة والشاي، الابتعاد عن التدخين، حيث إنه يزيد من خطر وهن العظام، الإقلال من الدهون، حيث إن وجود الدهون بكثرة، يقلل من نسبة امتصاص الكالسيوم، ضرورة الإكثار من الأغذية الغنية بالكالسيوم والماغنسيوم، مثل الحليب ومشتقاته والخضار والسردين والسمسم، نظرا لخاصيتها في تقوية العظام.