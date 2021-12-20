حذرت دراسة سويدية جديدة من أن ضغوط العمل والمخاوف المالية تزيد من خطر الإصابة بسكتة ‏دماغية أو نوبة قلبية بنسبة تصل إلى 30%.‏وربط الباحثون بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومستويات التوتر بالعالية، بعد الاطلاع على عينة دولية تضم أكثر من 100 ألف شخص، وفق بحث نشرته دورية «جاما» العلمية درست بيانات تم جمعها في الفترة من يناير 2003 ومارس 2021.وبحسب وكالة سبوتينك أشارت النتائج إلى أن «الإجهاد» أي الشعور بالتوتر أو الانفعال أو القلق جاء بسبب عوامل في العمل أو في المنزل، أو التعرض لصعوبات مالية أو التعرض لأحداث صعبة وأوقات صعبة في الحياة، مثل الطلاق والبطالة ومرض أحد أفراد الأسرة.