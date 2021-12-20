منعت فتاة صديقتها من حضور حفل زفافها، بسبب «جمالها الفائق» في فستان الحفلة. وكشفت فتاة تدعى ألينا، من هايدلبيرغ بألمانيا، عبر حسابها في «تيك توك» أن صديقتها «العروس» أخبرتها بسحب دعوتها لها لحضور الزفاف، لأنها ظهرت بشكل «فائق الجمال» بفستان الحفلة، التي اختارته العروس لها بنفسها.ونشرت صورها بالفستان الأزرق والبني، وقالت إن العروس شعرت بالقلق من أن «يطغي» جمالي عليها في يوم زفافها بحسب «سكاي نيوز عربية»، وأكدت ألينا أنها بالرغم من إحساسها «بالخيانة» من صديقتها المقربة، إلا أنها أحبت الفستان كثيرا وحصلت على صور جميلة به.