صنفت دراسة نشرتها منظمة SOS الدولية دولة أفغانستان على أنها أخطر دولة للزيارة في عام 2022، تليها سوريا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والعراق، ووجدت الأبحاث التي أجرتها المنظمة لدى أفغانستان أعلى مستوى من الخطورة القصوى على الأمن، مع الحد الأدنى من سيطرة الحكومة والقانون والنظام ومخاطر عالية جدا على الرعاية الصحية التي وصفت بأنها شبه معدومة، أما أكثر الأماكن أمانًا جاءت النرويج في المقدمة، تلتها فنلندا وسويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ.وتشمل تنبؤات مخاطر عام 2022 مشكلات فايروس كورونا الطويلة والصحة العقلية، فضلاً عن الأنشطة المستمرة التي تتعطل بفعل الوباء، على الرغم من توقع استقرارها حتى عام 2023.