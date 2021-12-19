كشفت منظمة الصحة العالمية، (السبت)، أن متحور فايروس كورونا الجديد أوميكرون بات منتشرا الآن في ما لا يقل عن تسعة وثمانين دولة حول العالم.

وقالت إنه ينتشر بشكل أسرع من سلالة دلتا، إذ إن الأمر يستغرق ثلاثة أيام فقط حتى تتضاعف الحالات.

وكانت المنظمة قد اعتبرت متحور أميكرون مثيرا للقلق في الـ 26 من نوفمبر، بعد يومين فقط من إبلاغ جنوب أفريقيا منظمة الصحة عن اكتشافه لأول مرة في 24 نوفمبر.

وتسببت الزيادة في عدد حالات الإصابة بالمتحور في قلق عام عالمي وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة.

فقد سجلت نيويورك أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفايروس كورونا.

وحذر العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة البريطانية بشأن المتغير الجديد، من أن المستشفيات ستتعرض لضغط كبير قريبا، ما لم تكن هناك إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشاره.

فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بأوميكرون يوم الجمعة، ما يقرب من 15 ألف حالة. ما يجعل المملكة المتحدة حتى الآن الأكثر تضرراً في المنطقة الأوروبية.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام المسافرين من بريطانيا للعمل أو السياحة في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

وليست فرنسا الدولة الوحيدة التي شددت الإجراءات والضوابط. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إيطاليا واليونان والبرتغال أن الزائرين من الاتحاد الأوروبي سيحتاجون إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية لفايروس كورونا عند الوصول، حتى أولئك الذين تم تطعيمهم.

وشهدت أوروبا أكثر من 89 مليون حالة إصابة و1.5 مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد، وفقًا لأحدث أرقام الاتحاد الأوروبي.

وصنفت وكالة الصحة العامة فرنسا والنرويج والدنمارك على أنها «عالية الخطورة» بسبب ارتفاع الإصابات فيها.

ويستعد مسؤولو الصحة في جميع أنحاء القارة لموجة من العدوى، فقد أعلنت كل من ألمانيا وإيرلندا وهولندا يوم الجمعة عن قيود إضافية سعيا من الحكومات لوقف انتشار الفايروس.