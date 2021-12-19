شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية على أن تشقق زوايا الفم أكبر من مجرد مشكلة جمالية، إذ قد يشير إلى مشكلة صحية أيضاً، وأوضحت أن سببه قد يكون أحد الأمراض، ويجب استشارة الطبيب لمعرفة إذا كان بسبب مشكلة صحية، إذا لم تتحسن الحالة بعد اتباع التدابير المعتادة، خصوصا إذا كان مصحوبا بأعراض مثل الحكة في اليد، أو القدم، أو فروة الرأس، أو تقصف الشعر، والأظافر، والتهاب الغشاء المخاطي المبطن للفم.ويمكن مواجهته بمرهم يحتوي على الزنك أو كريم يحتوي على ديكسبانثينول، لترطيب الزوايا المتشققة وتسريع وتيرة تماثلها للشفاء.