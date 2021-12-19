أربعة فنادق عالمية مصنوعة من الثلج هي الأشهر لعشاق الطبيعة الثلجية في العالم، تتسم بغرابة في مواقعها الغارقة في أكوام الجليد وجدرانها الثلجية، ونظامها الفندقي المثير للدهشة، إذ يسرق الشغف البعض للاستمتاع بالمناظر الثلجية الباردة جداً، وهي بحسب موقع «ميترو» الإلكتروني، فندق دي جلاس في كندا، وهو الفندق الجليدي الوحيد في أمريكا الشمالية ويفتح كل شتاء من يناير إلى مارس، مصنوع بالكامل من الثلج والجليد، وفندق الجليد في رومانيا شيد في قلب جبال فاغاراس ومصنوع بالكامل من كتل الثلج والجليد، ومنتجع «سنو كاسل» في فنلندا، وفندق «آيس هوتيل» السويدي المشيد من الجليد الأسود.