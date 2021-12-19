يراهن محبو الفنانة المصرية ياسمين صبري على حصدها موقعاً متقدماً ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، التي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الجاري، وتفاعلوا مع إعلان الحساب الرسمي لمسابقة «tccandler» على إنستغرام أسماء المرشحات.الفنانة المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة، نشرت أخيراً عدة صور على إنستغرام خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى، وأجرت لقاء مفتوحاً مع جمهورها في بث مباشر، ردت على أسئلة معجبيها.ترشيح ياسمين صبري يأتي للمرة الرابعة في المسابقة بعد أن شاركت بها في أعوام 2017 و2018 و2020.وتضمنت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021 العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود وملكات جمال عدد من دول العالم.وردت الفنانة ياسمين صبري على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن توقف مسلسلها لرمضان 2022، وقالت: هناك التحضيرات مستمرة، مؤكدة أنه سيكون لديها فيلم سينمائي الفترة القادمة.