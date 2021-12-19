فوجئت امرأة من ولاية يوتا الأمريكية بحملها بتوأم من البنات بعد أسابيع قليلة من إنجابها أول طفلة لها، حين شعرت شيلي بوش وزوجها ميكيل بسعادة غامرة عند ولادة طفلتهما هايزلي، بعد أشهر من تعرضها للإجهاض.وكان الأبوان لا يزالان في غمرة فرحتهما لإنجابهما أول طفلة، وبعد شهر وعدة أسابيع أظهرت الفحوصات بأن شيلي حامل مجدداً بتوأم وأنجبتهما بعد 11 شهرا من ولادة ابنتها البكر، وأصبح مجموع أشهر حمل شيلي 18 شهرًا تقريبًا على التوالي، مع وجود فجوة 6 أسابيع فقط بينهما.