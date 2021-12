حذر خبراء تقنيون في تقرير صادر عن شركة «ثريت فابريك» من 12 تطبيقاً وصفوها بالخبيثة يتم تحميلها على الهواتف الذكية المدعومة بنظام أندرويد، تتسبب في سرقة البيانات البنكية للمستخدمين، وقال موقع «cnet» التقني إن باحثي الشركة كشفوا في تقريرهم 12 تطبيقاً مصممة لسرقة كلمات مرور الحسابات البنكية عبر الإنترنت وأكواد المصادقة الثنائية.وتسرق هذه التطبيقات البيانات البنكية عن طريق مراقبة وتسجيل لوحة المفاتيح حال استخدامها عبر هواتف الضحايا، ومن المؤسف معرفة أن مثل هذه التطبيقات تم تحميلها نحو 300 ألف مرة حتى الآن، وشملت القائمة وفق «سبوتنك» التطبيقات التالية:- Two Factor Authenticator- Protection Guard- QR CreatorScanner- Master Scanner Live- QR Scanner 2021- PDF Document Scanner - Scan to PDF- PDF Document Scanner- PDF Document Scanner Free- CryptoTracker- Gym and Fitness Trainer- Gym and Fitness Traine- QR Scanner