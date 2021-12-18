أوضح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» بفيديو حول حقيقة استخدام «مشد الخصر» بقصد التنحيف أو البحث عن جسم رشيق، وقال إن استخدامه غير فعال للباحث عن التنحيف بل إنه يسبب خطرا على الشخص، وأن فعاليته تقتصر على عصر الجسم من السوائل والضغط على المعدة بقصد إحساسك بالشبع وهو إحساس كاذب ومؤقت، إضافة إلى أن مشد الخصر يضعف عضلات الظهر مع الوقت.

وأكد المجلس أن من يبحث عن فقدان الوزن يجب عليه اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي على عدم الانصياع خلف أي إعلان يروج لسلعة تفقدك الوزن بسهولة وبوقت قياسي، وأن هذه فقط مضيعة للوقت والمال والصحة أيضاً.