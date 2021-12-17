عاد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط مجدداً إلى السعودية، إذ انطلق أمس (الخميس) في الرياض «ساودنستروم 2021» على مسارح «مدل بيست» ضمن فعاليات موسم الرياض، وحتى 19 ديسمبر الجاري.وأكمل مهرجان «مدل بيست» جاهزيته لاستقبال الجمهور من محبي الموسيقي الإلكترونية، من خلال 8 مسارح رئيسية هي: (بيج بيست، داون بيست، دانس بيست، أندرجراوند بيست)، في منطقة بنبان شمال الرياض. وتعدّ هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الرياض مهرجان «مدل بيست» الغنائي الشهير الذي تشكل المشاركة فيه حلما وفرحة لجميع محبي الموسيقى حول العالم.ورحَّب منظمو «مدل بيست» بجميع المشاركين والحضور من داخل المملكة وخارجها، مؤكدين أنَّ تنظيم هذه الفعالية المهمة يعكس الوزن الذي باتت تشكله العاصمة الرياض على خريطة الفن العالمية.وتشهد مسارح «مدل بيست» على مدار أربعة أيام، مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم، ابتداءً من الثالثة عصرا.يشار إلى أنَّ مهرجان «مدل بيست» سخر كامل الإمكانات وأحدث الحلول لضمان تحقيق تجربة استثنائية للحضور من خلال كادر تنظيمي بنحو 7 آلاف عامل، إضافة إلى توفير 335 كاميرا تغطي جميع أرجاء المكان.