أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مسبار باركر الشمسي التابع للوكالة أصبح أول مركبة فضائية تدخل إلى الغلاف الجوي الشمسي.وقالت ناسا إن المسبار اخترق الغلاف الخارجي للشمس، الذي يعرف باسم الكورونا أو الهالة الملونة للنجم وجمع عينات من الجسيمات والمجالات المغناطيسية هناك، واصفة هذا الحدث بأنه بمثابة «قفزة عملاقة لعلوم الطاقة الشمسية»، وأشارت إلى أنه مع استمرار دنو المسبار من الشمس، سيصل في النهاية إلى قرب 86.8 شعاع شمسي من السطح. ومن المرجح أن يدلف عبر الهالة مرة أخرى قريباً.