أكد لـ«عكاظ» استشاري علاج الأورام بالأشعة الدكتور هدير مصطفى مير، أن هناك 7 نصائح صحية تعزز حماية ووقاية الفرد من التعرض -لا سمح الله- لداء السرطان، وتتمثل في اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون، ممارسة الرياضة وخصوصا رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً للوقاية من زيادة الوزن والسمنة المرضية التي تعرض الجسم لكثير من المشكلات الصحية.

كما أن من النصائح الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات لفوائدها للجسم وشرب الماء والعصائر الطازجة، النوم الصحي لمدة 8 ساعات يومياً ما يمنح الجسم الهرمونات الضرورية وتطرد الكسل والخمول فترات النهار، تجنب كل أشكال وأنواع التدخين باعتباره سبباً رئيسياً للإصابة بالسرطان، تجنب التعرض للمواد الكيميائية والتلوث البيئي بكل أشكاله وأنواعه، تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية التي تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد وحماية الجسم بتغطيته بشكل جيد.

ودعا الدكتور هدير مير أفراد المجتمع إلى تجنب كل عوامل ومسببات التوتر والقلق، فعند التوتر ينتج الجسم الأدرينالين والكورتيزول، فالأدرينالين يرفع ضغط الدم ويزيد دقات القلب، بينما الكورتيزول يعمل على زيادة الجلوكوز في الدم، لذلك يجب تعويد الجسم على الهدوء والاتزان بردة الفعل للوقاية من السرطان وغيره من الأمراض.

وإضافة إلى النصائح السابقة، نصح الاستشاري السيدات بضرورة الاهتمام بإجراء فحص الماموغرام بعد الأربعين للكشف عن سرطان الثدي، إذ إن الاكتشاف المبكر يكون وفق ثلاث خطوات، وهي: تصوير الثدي بأشعة الماموغرام، فالسيدات من سن 40 سنة وما فوق يجب أن يقمن بإجراء الماموغرام كل سنة أو سنتين لآخر العمر، كما نصحهن بفحص الثدي الإكلينيكي، فالسيدات في سن العشرينات والثلاثينات يجب أن يجرين هذا الفحص على يد مختص كل ثلاث سنوات، أما من سن الأربعين وما فوق فيجب إجراء هذا الفحص سنوياً ويفضل أن يكون ذلك قبل عمل الماموغرام، ومن النصائح أيضا الفحص الذاتي للثدي الذي يكون شهريا من بداية سن 20 سنة بعد تعلم الطريقة الصحيحة لعمل ذلك على يد طبيبة أو ممرضة، وبذلك تكون الفتاة أو السيدة على علم بطبيعة ثديها مما يسهل عليها معرفة أي تغيرات تطرأ على ثديها عند فحصها له واستشارة الطبيب بناء على ذلك.