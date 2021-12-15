تخوض المخرجة السعودية عهد كامل مغامرةً جديدة في عالم السينما، بعد عودتها إلى جدة، في أعقاب غياب قسري لظروف عائلية تتعلق بإنجاب مولود جديد، إذ تتأهب للبدء في تصوير فيلم جديد في عروس البحر الأحمر ابتداء من العام القادم.الفيلم يحمل تفاصيل نوعية مختلفة وفقاً لـ«عهد»، التي قالت عنه إنه تحد كبير لها، واختارت له عنوان «أنا وسواقي»، وقصته مستوحاة من العلاقة الأبوية والصادقة بين فتاة وسائقها السوداني الخاص.وكشفت منتجتا الفيلم البريطانيتان جورجينا باجيت وثيمبيسا كوكرين، خطتهما الطموحة لمشاركة الحياة السعودية مع الجمهور الدولي من خلال القيام بمشاريع مشتركة. وقالتا لـ «عكاظ» إنهما سعيدتان بتصوير وإنتاج الفيلم السعودي من تأليف وإخراج عهد كامل. وأضافتا أنهما متحمستان للغاية لرؤية السعودية وهي تتطور بشكل هائل، وتودان أن تكونا جزءًا من هذا التغيير.