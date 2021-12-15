عبر مخرج الفيلم السعودي«تمزُّق» (Rupture)، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، حمزة جمجوم، عن رضاه عن الأصداء التي حققها الفيلم خلال المهرجان. وقال أتمنى أن تكون بداية وانطلاقة جيدة لصناعة أفلام سعودية منافسة عالمياً وليست مشاركة فقط. وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن الفيلم أتاح الفرصة للممثلين السعوديين الشباب للدخول في عالم السينما والمنافسة للحصول على الجوائز العالمية وليست فقط المشاركات الروتينية، موضحاً أن الفيلم نقلة نوعية لصناعة الافلام السعودية. وأبدى سعادته بمهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، «انها اللحظة التي ينتظرها المخرجون السعوديون والفنانون والفنانات لإثبات وجودهم وتقديم ما يميزهم عن غيرهم كونهم يحملون مواهب فنية لا يستهان بها».وبدوره، قال بطل الفيلم فايز جريس: سعيد بهذه المشاركة، الفيلم قد لا يفهمه الكثير وهو مرشح قوي للفوز بعدد من الجوائز العالمية. وأضاف: تصوير الفيلم كان في ظروف صعبة منها تداعيات كورونا لكنه ولد قوياً، وهو مؤهل برأيي لحصد جوائز عالمية مهمة.