أظهر بحث جديد أن سرطان البروستاتا يمكن القضاء عليه بشكل فعال بالاعتماد على العلاج المناعي، وفق ما ذكر موقع «راديو نيوزيلندا»، وأجرت إيلي ماي غارفيس البحث للحصول على الدكتوراه في معهد مالاغان في ويلينغتون بنيوزيلندا. وقد تم نشره في المجلة الطبية «Frontiers in Immunology».ووجدت الدراسة، التي مولتها مؤسسة سرطان البروستاتا، أن الخلايا المناعية في أنسجة البروستاتا يمكن تنشيطها لتدمير الخلايا السرطانية.وتوصلت غارفيس إلى أن الخلايا المناعية الموجودة في أنسجة البروستاتا، التي تسمى MAIT، تعمل بشكل غير طبيعي ولديها وفرة من الجزيء (PD-1) على سطحها.