كشفت «قوقل» عن ميزة جديدة تحذر مستخدمي «أندرويد» من احتمال تجسس التطبيقات عليهم، تعمل على تنبيه المستخدمين عند تنشيط الميكروفون أو الكاميرا، وأضافت «قوقل» هذه الميزة إلى الهواتف في آخر تحديث لنظام «أندرويد 12»، لذلك، إذا لم تحصل على هذا التحديث، فلن تتمكن من رؤيتها. ووفقاً لصحيفة «ذي صن»، تتشابه هذه الميزة مع التحذير الموجود بالفعل على أجهزة «آيفون»، وتظهر الميزة الجديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، حيث يمكنك أن ترى أيقونة الكاميرا أو الميكروفون عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى أي منهما على التوالي.