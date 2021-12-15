يخفض الوزن والكولسترولعناصر منظمة للضغط (كالسيوم/ ‏مغنيسيوم)يقوي عمل الجهاز المناعييعزز امتصاص الفيتامينات والمعادنبكتيريا تعزز إفراز البروتينات المهدئةخلصت دراسة علمية جديدة، إلى أن تناول الزبادي بصورة يومية يساعد مرضى ضغط الدم في التحكم به، ووضعه تحت السيطرة، وأعد الدراسة باحثون في جامعة جنوب أستراليا وجامعة مين الأمريكية ونشروها في دورية (International Dairy Journal)، سلطت الضوء على العلاقة بين تناول الزبادي وضغط الدم وعوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويعاني أكثر من مليار شخص من مرض ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية والدموية، وهو السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وللزبادي عدة فوائد في تنظيم الضغط الدم والصحة العامة.