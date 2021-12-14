دفعت صحوة الضمير المتأخرة مرضى يصارعون الموت للاعتراف بأسرار احتفظوا بها طيلة حياتهم، بعضها يبدو تافهاً والآخر مؤذياً وظالماً. من بين هذه الاعترافات ما ذكرته ممرضة عبر «تيك توك» عن أشهر الاعترافات التي قيلت لها، وأبرزها مريض يعتقد أن عمه متورط في قضية امرأة مفقودة منذ 30 عاما، ومريض سجين كان على فراش الموت قام بقتل المرأة التي خان زوجته معها لأنه شعر بالذنب، ومصففة صنعت من الشعر الذي قصته في 20 عاماً بطانيات، وآخر اعترف بسرقة صديقه الكفيف، ورجل أقر بأن له أسرتين، وقال إنه قلق بشأن من سيحضر الجنازة بعد وفاته.