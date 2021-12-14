قتلت شابة مصرية زوجها بطعنة سكين، بعدما ضاقت ذرعاً بالخلافات معه على مصاريف المنزل، وانتقاماً من ضربه لها لعدم تحضيرها العشاء لعدم وجود مال لشراء لوازم الوجبة، في حين لم يمض على زواجهما 3 أشهر.واعترفت الزوجة (22 عاما) بجريمتها بعدما نشبت مشادة بينهما وقام بضربها، فدخلت المطبخ وتبعها المجني عليه لمواصلة ضربها فاستلت سكينا وغرستها في صدره، وهربت.