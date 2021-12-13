خمسة تغييرات مهمة وسهلة يمكن إجراؤها على نمط حياتك لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفق ما ينصح به الأطباء، إذ يجب أن لا يكون في حياتك مكان للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة في نظام غذائي صحي، كما أن الأنظمة الغذائية عالية السكر تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لأن الأطعمة السكرية ترفع نسبة السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.يمكن أن يساعدك البقاء نشيطا ومتابعة روتين التمارين في الحفاظ على رشاقة جسمك، ما يقلل بدوره من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وثبت أن شرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا يساعد جسمك في أداء الوظائف الأساسية.