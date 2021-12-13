تصدرت خدمة «البريد المسجل» المقدمة من البريد السعودي، قائمة إحصائيات تنفيذ الخدمات على المنصة الوطنية الموحدة حول أكثر الخدمات الحكومية المنفذة إلكترونياً والجهات المقدمة لها، والمنصات والمنظومات الخدمية، ومختلف القنوات الإلكترونية التي تتيحها الجهات الحكومية للمستخدمين في المملكة، وذلك وفق مرات تنفيذ الخدمة في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، إذ نفذ البريد 12293992 خدمة، متقدماً على خدمة «طلب الإعانة السنوية للجمعيات الأهلية» المقدرة بـ 9584556 خدمة، ثم خدمة «الموافقة على عقد تأجير خدمات عمالة» بعدد 4458774 خدمة، وكلاهما تقدمهما وزارة الموارد البشرية، في حين جاءت خدمة «تجديد إقامة» التي تقدمها الجوازات في المركز الرابع بمجموع 1724623 خدمة، ثم خدمة «تأشيرة خروج وعودة» بعدد 1567848 خدمة.وجاءت في المراكز الخمسة الباقية تباعاً خدمات «إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل طاقات» لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، و«الاستعلام عن المستخدم الفعلي للمركبة» لدى مديرية الأمن العام، و«طلب تجديد الهوية الوطنية» لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، «تقديم دعوى» لدى ديوان المظالم، و«إصدار الهوية الوطنية» لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، «التسجيل في حساب المواطن» لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.