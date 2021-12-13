بدأت السلطات الصحية النيوزيلندية تحقيقاً بعد مزاعم بشأن تلقي رجل تطعيما ضد فايروس كورونا، لما يصل إلى 10 مرات في يوم واحد، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.وذكر موقع «ستاف» الإخباري الإلكتروني، أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين. وفي نيوزيلندا لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح. وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع «ستاف» أن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. وأضافت أن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، لمخاطر في المستقبل.