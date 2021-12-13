ألقى مهندس مصري بنفسه من الدور الـ12 في مدينة بدر المصرية، بعدما قام بقتل زوجته (37 عاما) وفقاً لتحقيقات البحث الجنائي، التي قالت إن المهندس لا يعمل ويبلغ من العمر 37 عاما، وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من الإدمان، ولديه 3 أطفال من زوجته.ولفتت التحريات إلى أنه تعدى على زوجته بسلاح أبيض (سكين) محدثا إصابات متفرقة بجسدها أدت لوفاتها على الفور، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ12 بعد قتل زوجته، ووفاته بحسب روسيا اليوم.