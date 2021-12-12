في واقعة حزينة أقدم مهندس على قتل زوجته (37 عاما) وإلقاء نفسه من الطابق الـ 12 من إحدى البنايات في مدينة بدر المصرية.

وكشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن المهندس عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 37 عاما وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من الإدمان، ولديه 3 أطفال من زوجته.

ولفتت التحريات إلى أنه بعد سؤال شقيق الزوجة المتوفاة عن معلوماته حول الجاني، أوضح أنه جرى في وقت سابق حجز زوج شقيقته بإحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان، وأنه لا يعمل.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام مهندس، مقيم بمدينة بدر أول شبرا، بالتعدي على زوجته ربة منزل بالضرب بسلاح أبيض (سكين) محدثا إصابات متفرقة بجسدها أدت لوفاتها على الفور، فيما ألقى بنفسه من مسكنه بالطابق الـ12.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ12 بعد قتل زوجته، ووفاته.